Bursa-İzmir yolunda tır yan yattı yol trafiğe kapandı
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( BURSA ) BURSA
- Bursa'da tırın yan yatması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Kaza, sabah saatlerinde Bursa-İzmir yolu Gölyazı Mevkisi'nde meydana geldi. Dorseli tırın yan yatması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlem aldığı yolda yan yatan tır kaldırıldıktan sonra ulaşım yeniden açıldı.
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