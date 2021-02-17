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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı

Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı

Olay yeri, kapanın yol, kar yağışı, ekipler, mahsur kalanlar

( BURSA - 1)- Karacabey ilçesi yakınlarında yoğun kar ve tipi sebebiyle 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi, ekipler yolu açmaya çalışıyor BURSA

Mahsur Kaldı Jandarma Bild Kar Yağışı 


- Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı kaza meydana gelince ekiplerin işi daha da zorlaştı. Şu anda Bursa İzmir karayolunda yüzlerce araç ve kamyon kapanan yolda mahsur kaldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa Balıkesir yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışıyor. Kaza ve yoğun yağış sebebiyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Öte yandan merkez Nilüfer ilçesinin yanısıra Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilirken, yetkililer acil işi olmayan kişilerin araçlarıyla yola çıkmaması gerektiğini açıkladı (HG-İHS)
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