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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa-İzmir karayolu kapandı... Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Bursa-İzmir karayolu kapandı... Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Araç trafiğinden drone ile detaylar

Jandarma Aktüel Kar Yağışı 

-aktüel detaylar

( BURSA - DRONE)- Kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapanan yol drone ile görüntülendi BURSA

- Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Kazaların yaşanmasıyla çile bir kat daha arttı. Kilometrelerce kuyruk İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafiğin kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazalarıyla birlikte kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışırken, araç kuyruğunun ne ucu ne de sonu göründü. Drone ile havadan görüntülenen yolda, ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor. (AÇ-İHS)
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