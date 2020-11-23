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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - İtfaiyeci, müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düştü

BURSA - İtfaiyeci, müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düştü

- Olay yerinden görüntüler - Yaralı itfaiyecinin ambulansa alınması - Yaralanan itfaiyeci tedavi altına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, bir itfaiye eri müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düşerek yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeci Ayhan Yavuz, ikinci kattan düştü. Yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bursa İnegölYangın

İtfaiye Eri 

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