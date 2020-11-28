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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

BURSA - İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

- İki grup arasında silahlı kavga - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmaları Bursa ’da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralıBURSA (AA) - Bursa ’nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silah kavgada 4 kişi yaralandı.Soğanlı Mahallesi Başaran Sokak’ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Silahlı kavgaya dönüşen olayda, aynı aileden Hasan Ç, Ferdi Ç. ve Veli Ç. tabancayla yaralandı. Kavgada, Elmas Ç. ise darbedildi.Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırıldı.Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Gökhan E. ve Ahmet E. ise polis ekiplerince aranmaya başladı.
Öte yandan, taraflara ait 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı otomobillere çok sayıda kurşun isabet ettiği gözlendi.

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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