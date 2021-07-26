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BURSA - Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

BURSA - Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

- Zanlıların adliyeye getirilmesi Bursa 'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.A, S.E. ve A.Ş'nin, farklı zamanlarda ilçede 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.Şüphelilerin saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda O.A, S.E. ve A.Ş'yi yakaladı.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon Akalan Altın Gözaltı Hırsız 

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