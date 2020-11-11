Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa Hayvanat Bahçesi 22 yaşında

Bursa Hayvanat Bahçesi 22 yaşında

Büyükşehir klasöründe

( BURSA ) - BURSA

Lyon Hayvan Hayvanat Bahçesi 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve dünya standartlarında bir bahçe olarak yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, kuruluşunun 22’nci yılını kutladı. Yaklaşık 218 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin 22’inci yaşı, hayvanat bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa’daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’nin tam üyesi olan Hayvanat Bahçesi’nin kuruluş yılı kutlama programına Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker ve hayvanat bahçesi çalışanları katıldı.
Kuruluşun 22’inci yılı pasta kesilerek kutlandı. (MŞ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement