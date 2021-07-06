BURSA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
- Kazada otomobil içinde sıkışan kişinin kurtarılma çalışmaları - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yaralıları alan ambulansın hastaneye gidişi - Diğer bir yaralının ambulansa alınması - Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze aracına konulması - Kaza yapan araçların çekiciye alınması - Yaralanan ve ölenlerin hastane önündeki feryatları - Kazada yaralanan bir kişinin başka bir hastaneye sevk edilmesiBURSA (AA) - Bursa 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Orhangazi - İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 16 BN 680 plakalı otomobil ile 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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