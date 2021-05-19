BURSA - Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
- Yanan geri dönüşüm tesisi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Çevreyi etkisi altına alan duman - Tesisteki malzemelrin vinç ve iş makineleri yardımıyla uzaklaştırılma çalışmaları Bursa 'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokağı'ndaki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı. Tesiste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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