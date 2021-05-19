Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

- Yanan geri dönüşüm tesisi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Çevreyi etkisi altına alan duman - Tesisteki malzemelrin vinç ve iş makineleri yardımıyla uzaklaştırılma çalışmaları Bursa 'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokağı'ndaki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Tesiste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Geri Dönüşüm Trol 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement