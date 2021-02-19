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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

BURSA - Evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

- Olayın yaşandığı evin dışından görüntüler - Olay yerindeki güvenlik güçlerinden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde evde ölü bulunan kadının, ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı.Küçükkumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, yatakta bulunan Saniye Kaçar'ın (66) hayatını kaybettiğini ve vücudunda darp izleri olduğunu belirledi.Kadının aynı evde yaşayan ağabeyi E.Ç. (69) ve onun eşi G.Ç. (55) gözaltına alındı.Şüphelilerin ifadelerinde, "Kaçar'ın psikolojik sıkıntısı olduğu için kendisini duvara vurduğunu" öne sürdüğü belirtildi.Kaçar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis Psikoloji Güvenlik Güçleri Gesi 

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