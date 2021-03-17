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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Dolandırıcılıktan 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

BURSA - Dolandırıcılıktan 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriBURSA (AA) - Bursa 'da, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 96 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla aranan firari çift polis ekiplerince yakalandı.Alınan giye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sakarya ve Antalya'daki asliye ceza mahkemelerince 74 ayrı dolandırıcılık suçundan haklarında kesinleşmiş 96 yıl 6'şar ay hapis ve 127 bin 500'er lira cezası bulunan Hüseyin Parlar (45) ve Tuğba Parlar'ın (41) Bursa 'da saklandığını tespit etti.Çiftin Gemlik ilçesinde yaşadığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.Hükümlü karı koca adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis Akalan Hapis Cezası Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

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