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BURSA - Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı

BURSA - Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı

- Olay yeri - Dereye düşen kişi - Ekiplerin dereye düşen kişiyi kurtarması - Yaralanan şahsın ambulansa taşınmasıBURSA (AA) - Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de arkadaşlarıyla 4 metre yüksekliğindeki set duvar üzerinde oturan Faruk Turan (40), dengesini kaybedip dereye düştü.Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan'ı arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.Ekipler, Turan'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Bild Gesi 

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