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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

BURSA - DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

- Zanlının adliyeye götürülmesi Bursa 'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 - 2017 yıllarında Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyette bulunduğu iddia edilen "Hacı İdris" kod adlı Irak uyruklu M.A.K'nin kentte bir adreste saklandığını tespit etti.O dönem DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen şüpheli, bulunduğu adrese yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akalan Altın Gözaltı Terör Örgütü 

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