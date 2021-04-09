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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü

Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü

okul girişi

Öğretmen Sınıf Öğretmeni Öğrenciler 

-tabela
-sınıf
-öğrenciler
-kitap ve oyuncaklar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çeşitli hediyeler, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesinden Beytüşşebap ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine koliler dolusu kitap, oyuncak ve zeka oyunları takımı gönderildi. Kolileri açıp oyuncak ve kitapları öğrencilere dağıtan sınıf öğretmeni İrem Çeri, hediyeleri gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
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