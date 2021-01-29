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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'daki zincirleme kazada 1'i ambulans 6 araç birbirine girdi

Bursa'daki zincirleme kazada 1'i ambulans 6 araç birbirine girdi

Olay yerinden detay

Köprülü Hikmet Şahin Zincirleme Kaza Trol 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-Ekiplerden detay

( BURSA )- Bursa Ankara yolunda zincirleme kaza trafik kitlendi BURSA

- Bursa Ankara yolu hikmet şahin köprülü kavşak üzerinde meydana gelen zincirleme kazada biri ambulans 6 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken trafik kitlendi. Edinilen bilgilere göre kaza Bursa Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu 5 otomobil bir ambulansın karıştığı kazada zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik ekiplere kazaya müdahale ederek araçları yol kenarı aldı. Kapan yol kontrollü bir şekilde sağlandı. Ağır maddi hasar alan otomobiller olay yerine gelen çekiler vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya karışan sürücüler kendi aralarında anlaşarak ayrıldılar.
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