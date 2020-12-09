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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bursa'daki yangında 5 milyonluk hasar medyana geldi

- Bursa'daki yangında 5 milyonluk hasar medyana geldi

Bursaa Yenişehir yangın- 5 milyonluk hasar-fabrika-korkutan yangın

Fabrika Lyon Geçmiş Olsun Trol 

-Görüntü tek parça-102 mb-yangın koduyla kafe klasörüne aktarıldı
- Röp:Belediye Başkanı
- Röp: Ahmet Bingöl
-Röp: Varol Bingöl

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın Mahallesi girişinde bulunan köpük fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmazken, maddî hasarın 5 milyon lira civarında olduğu açıklandı. Yangın yerinde inceleme yapan belediye yetkilileri, “Yenişehir ilçemizin sayılı esnaflarından Ahmet beyin fabrikasında olan yangın gece saat 23.30 civarında başlamış, fakat kontrol altına alınmış. Şu an bizde geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık. Yanan yeri gördük. Belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa yanındayız. Tek sevindirici olay çalışanlarda herhangi bir sıkıntı yok, can kaybı yaşanmadı. Bununla geçmiş olsun diyorum“ diye konuştu.
İşletme sahibi Ahmet Bingöl, “‘Fabrikamızda tek kullanımlık köpük tabak imalatı yapılmaktadır. Levhalardaki statik enerjiden yangın meydana gelmiştir” dedi.
Fabrika Genel Müdür Varol Bingöl, “Olay gece 23.45 sularında meydana geldi, yangının çıktığı yer köpük rulo depomuz. Statik elektriklenmeden kaynaklanan bir yangın geçirdik, söndüremedik. Sonrasında yangını söndürmek için itfaiye ekipleri geldi. Yaklaşık 5 milyon civarında zararımız söz konusu. Çok şükür yangın üretim alanımıza sıçramadı, şu an üretime devam ediyoruz’ diye konuştu.
(FA-MŞ)
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