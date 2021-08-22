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Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi

Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi

tehlikeli yolculuk yapan vatandaşlar görüntü

Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Cep Telefonu Kağıt Toplayıcısı Tehlikeli Yolculuk 

-genel ve detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da patenli genç bir servis minibüsüne tutunarak seyahat etmesi ve kağıt toplayıcısının ailesini kasaya bindirerek yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Bursa’da yoğun trafiğe rağmen aynı gün iki farklı olay yaşandı. Patenli bir genç servis minibüsünün kapısına tutunarak metrelerce seyahat etti. Hayatını tehlikeye atan gencin ölümle dans ettiği anlar bu kadarda olmaz dedirtti. Diğer olayda ise kağıt toplayıcısı ailesini küçücük araca güvenlik önlemi almadan bindirdi. Tek kişilik aracın bagaj kısmına ikisi çocuk olmak üzere 4 kişiyi bindiren şahıs trafik yoğunluğunda gözden kayboldu. Gördükleri manzara karşısında şaşkına uğrayan vatandaşlar o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

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