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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa’daki sazlık yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Bursa’daki sazlık yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangından detay

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Gesi Trol 


- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 16.15’te çıkan sazlık yangın hala kontrol altına alınamadı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Onaç Mahallesi’nde sazlık alanda saat 16.15’te çıkan yangın için Mustafakemalpaşa itfaiye ekipleri 16.18’de yangın bölgesine hareket etti. 17.06 itibariyle bölgeye intikal eden ekipler, 2 araç ve personellerle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak rüzgarın etkili olduğu sazlık alandaki yangın, kısa süre içerisinde yayıldı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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