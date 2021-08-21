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Bursa'daki orman yangını söndürüldü
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'daki orman yangını söndürüldü

Bursa'daki orman yangını söndürüldü

DRONE DETAYLARI

Jandarma Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

-EKİPLERİN MÜDAHALESİ
-HELİKOPTERLERİN MÜDAHALESİ

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın 2 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterlerde havadan müdahale etti. Mudanya denizinden su alan helikopterler, kısa sürede yangını söndürmeyi başardı. Ekiplerin soğuta çalışmaları devam ediyor. (BÖ-
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