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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı ‘pes’ dedirtti...“Gülü seven dikenine katlanır”

Bursa’daki kumar baskınında kıraathane sahibinin polislere cevabı ‘pes’ dedirtti...“Gülü seven dikenine katlanır”

Iskambillerden goruntuler

Kambi Para Cezası Kamera Kıraathane Kumarbaz 

-Kalabaliktan goruntuler
-Polis ekiplerinin islem yapmasi
-D.s'nin konuşması
-Guvenlik kameralarindan goruntuler

( BURSA )- Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü kıraathaneye kumar baskını- Polisin geldiğini gören kumarbazlar, oyun kağıtlarını çöpe attı BURSA

- Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi.
Kumar oynayanların kamera sayesinde dış kapıyı izlediklerini tespit edildi. Kıraathane sahibi D.S’nin de polislere “Gülü seven dikenine katlanır” demesi ‘pes’ dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Bursa Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi.
İçeride bulunan şüpheliler bir süre kapıyı açmazken, polis daha sonra içeri girdi. İskambil kağıtlarının çöpe atıldığı ve çekmecelere saklandığı tespit edildi. İçeride bulunan 16 şüpheliye kişi başı 3 bin 150 TL’den toplam 50 bin 400 TL para cezası kesildi. İçeride kumar oynayan şüpheliler kamera ile dışarıyı izleyerek önlem almaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca kıraathane sahibi D.S ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, “Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır” diye polise cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.
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