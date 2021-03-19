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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa’daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü

Bursa’daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü

Fabrikadaki yangın

Fabrika Sağlık Ekibi Karton Fabrikası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Yakın çekim görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da akşam saatlerinde meydana gelen yangında karton fabrikası küle döndü. Yangın, saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir karton fabrikasında, nedeni henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. İçerisinde çok fazla yanıcı madde olması nedeniyle yangın kısa süre kartonlara sıçrayarak büyüdü. Ovaazatlı Mahallesi’ndeki vatandaşların dumanları ve alevleri görmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer bölgelere sıçramaması için çevrede önlem alınırken ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürülme çalışmalarına geçildi. Yangında maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmaları halan devam ediyor.
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