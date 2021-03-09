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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Bursa'daki cinayetin firari zanlısı yakalandı

- Bursa'daki cinayetin firari zanlısı yakalandı

- Görüntü zanlının adliyeye çıkarılması

( BURSA ) BURSA

Akalan Firari Zanlı Cinayet 


- Geçtiğimiz Ağustos Ay’ında, Gemlik’in Kumla Mahallesinde Osman Gürle’nin ölümüyle sonuçlanan olayda firar eden zanlı A.Ç. Bursa’da yakalandı. Ağustos Ay’ında Gemlik’in Kumla Mahallesinde bulunan eğlence mekânında çıkan tartışmada, Osman Gürle öldürülmüş, Gökay G.ve Abdullah M. yaralanmıştı. A.Ç.’de çalışanı M.Y. ile olay yerinden kaçmıştı. 8 aylık çalışma sonucu yakalandı Olay sonrasında bir otomobile binerek, ilk kavgaya yer aldığı iddia edilen M.Y. ile olay yerinden ayrılan A.Ç. firar etmişti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan uzun süreli teknik takipte, defalarca telefon değiştirdiği öğrenilen zanlı A.Ç.’nin Bursa’nın Nilüfer İlçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda yakalanan zanlı A.Ç. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Buradan Gemlik Adliyesine sevk edildi. Zanlı A.Ç., Adliyeye sevkinde ‘’Adalet yerini bulacak’’ ifadelerini kullandı. Zanlının mahkemesi devam ediyor. (HG-
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