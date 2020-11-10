Bursa’daki Azeri ve Alaska Türklerinden Azerbeycan’a destek

- Bursa’da Alaska ve Azeri türkleri öncülüğünde "Karabağ bizimdir" sloganıyla araç konvoyu oluşturulup şehir turu atıldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve işgaline tepki gösteren vatandaşlar, araçlarıyla Bursa’nın bir çok yolunda toplandı. Kent merkezinden geçip Ankara-İzmir yoluna kadar devam eden konvoyda, Azerbaycan ve Türk bayrakları açıldı. Konvoya Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan vatandaşlar, ’İki devlet, tek millet’, ’Karabağ bizimdir ’ sloganları attı.
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