Bursa’daki Azeri ve Ahıska Türklerinden Azerbeycan’a destek

- Bursa’da Azerbaycan ve Ahıska Türkleri öncülüğünde "Karabağ bizimdir" sloganıyla Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve işgaline tepki gösteren vatandaşlar, araçlarıyla Bursa’nın birçok yolunda toplandı. Kent merkezinden geçip Ankara-İzmir yoluna kadar devam eden konvoyda, Azerbaycan ve Türk bayrakları açıldı. Konvoya Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan vatandaşlar, ’İki devlet, tek millet’, ’Karabağ bizimdir ’ sloganları attı.
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