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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kazadan detay

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Zincirleme Kaza İş Makinası Sağlık Ekipleri 

-Yaralılardan detay
-Ekiplerden detay
-Olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı.Kaza, Adapazarı Yolu Çiçekli mevkiinde akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiçekli mevkine seyir halinde olan 16 H 9900 plakalı ticari araç iş makinasına çarptı. Hızını kontrol edemeyen 11 SB 269 plakalı otomobil ise ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki araçta bulunan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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