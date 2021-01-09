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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da yunusların şovu kamerada

Bursa'da yunusların şovu kamerada

YUNUSLARIN İLERLEMESİ

( BURSA ) BURSA

Körfez Kamera Yunuslar 


- Marmara Denizi'nde görüntülenen yunusların yaptığı geçiş şovlarıyla izleyenleri mest ediyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş tarafından kayda alınan yunusların, gösteri yaparak ilerlemeleri dikkat çekti. Sanki kendilerini çekenlerin olduğunu bilen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Kış aylarında sık sık körfeze gelen yunuslar, belli süre sonra geri dönüyor.
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