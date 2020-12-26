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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da yumurta fiyatları arttı

Bursa'da yumurta fiyatları arttı

PAZARDAN VATANDAŞ GÖRÜNTÜSÜ

Yumurta Market Tavuk Çiftliği 

-YUMURTA GÖRÜNTÜSÜ
-YUMURTA SATICI RÖP.
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'daki pazar ve marketlerin tezgahlarındaki yumurta fiyatları el yakıyor. Yakın zamana kadar 11 liradan satışa sunulan bir koli yumurtanın fiyatı 25 liraya kadar yükseldi. Esnaf fiyatların yakın zamanda kapanan tavuk çiftliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Yumurta marketlerde boyutlarına göre kolisi 34 liraya kadar yükselirken, pazarda ise 25 liradan alıcı buluyor. Yumurta satıcıları fiyatlarının yükselmesinin sebebi yem fiyatlarındaki artıştan ve salgın döneminde bir çok tavuk çiftliğinin kapanmasına bağladı.Fiyatların şuanda normal olduğunu söyleyen satıcılar, bundan yakın zamana kadar yumurtanın kolisinin 11 liradan satışa sunulduğunu da sözlerine ekledi.
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