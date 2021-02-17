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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar peşpeşe böyle yaşandı

Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar peşpeşe böyle yaşandı

Kayan araçlar, kaza anları, kayan otobüs, araçlara çarpması, kayan servis minibüsü kaza anı, kayan minivanlar,

( BURSA ) -- Dün geceden beri etkili olan kar yağışı hava sıcaklığının eksi 4'e düşmesiyle yolları buz pistine çevirdi- Şehir merkezinde çok sayıda araç kayarken, onlarca maddi hasarlı kaza meydana geldi BURSA

Hava Sıcaklığı Kamera Kar Yağışı Trol 


- Bursa'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı hava sıcaklığının eksi 4'e düşmesiyle yolları buz pistine çevirdi. Belediye ekipleri ana arterleri sürekli temizleyip tuzlama çalışması yaparken, ara caddelerde sıkıntılar yaşandı. Balat ve Hamitler Mahalleleri'nde yolların buz pistine dönmesiyle sürücüler araçlarını kontrol edemedi. Onlarca maddi hasarlı kaza meydana gelirken, o anlar kameralara yansıdı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen Bursalılar buzlanan yollarda adeta araçlarıyla dans etti. Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı kaza ile Hamitler Mahallesi'nde bir otobüsün ve servis minibüsünün ve minivan araçların karıştığı kaza anları vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi. Sabah 09.00'dan itibaren güneşin yüzünü göstermesi ve ana arterlerin ardından ara caddelerin de temizlenmesi ve tuzlanmasıyla Bursa şehir merkezinde ulaşımdaki aksamalar da kısmen giderilmiş oldu. (SA-İHS)
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