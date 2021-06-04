Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da yolcu midibüsü devrildi: 4 yaralı

Bursa'da yolcu midibüsü devrildi: 4 yaralı

Olay yerinden görüntü

Yolcu Midibüsü Zeytinli İslam İslamköy Direksiyon 

-Devrilen midibüsten detay
-Yaralı ve ambulanstan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yolcu midibüsünün zeytinliğe uçması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Midibüsteki 15 kişi ise ölümden döndü. Kaza öğle saatlerinde İslamköy yakınlarında meydana geldi. İslamköy'den aldığı yolcuları Gemlik ilçe merkezine getiren Adem Ermiş yönetimindeki 16 ZT 509 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytinliğe uçtu. Kazada biri çocuk 4 yolcu yaralandı. Midibüsteki 15 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement