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Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

-Olay yeri inceleme ekipleri detay

Polis Tahkikat Savcı Bild Sağlık Ekipleri 

--Olay yeri detayları
--Polis ekipleri detay
--Ceset ayakkabıları detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa-Ankara yakın çevre yolu üzerindeki otluk alanda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Bursa-Ankara yakın çevre yolu kenarında temizlik çalışması yapan belediye görevlisi, cesedin bulunduğu noktaya yaklaştığında gelen kötü kokunun sebebini bulmak için otların arasına indiğinde cesetle karşılaştı. Temizlik görevlisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çürümüş ceset olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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