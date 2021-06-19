Bursa'da yol kapatıp, silahlı meşaleli asker uğurlaması yaptılar

-ASKERLERİ HAVAYA ATMALARI

-VATANDAŞLARIN TEPKİSİ

-ALT GEÇİTTE SİLAH VEYA SES BOMBASI KULLANILMASI



( BURSA )- Yolu trafiğe kapatan gençler, ellerindeki silahlarla havaya ateş etti- Ellerinden meşaleyi düşürmeyen gençler, uğurladıkları arkadaşlarını yol ortasında havaya fırlattı BURSA



- Asker uğurlama adı altında ortalığı birbirine kattan gençler, vatandaşları çileden çıkardı. Yolu trafiğe kapatan gençler, ellerindeki silahlarla havaya ateş ettiği iddia edilirken, arkadaşlarını da havaya atmayı ihmal etmedi. Bursa’da asker uğurlama konvoylarında cadde ve sokaklar trafiğe kapatılıp tabanca veya ses bombasıyla ortalığı birbirine katan gençler, vatandaşlar tarafından kınandı. Asker uğurlaması adı altında toplanan gençler, en işlek caddelerde yolu trafiğe kapatarak göbek attı. Askere uğurladıkları arkadaşlarıyla göbek atan gençler, trafikteki diğer sürücüleri hiç umursamadı. Vatani görevleri için askere gidecek gençler için arkadaşları tarafından otomobil ve motosikletli konvoylar diğer sürücü ve vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Özellikle kısıtlamadan önceki saatleri tercih eden gençler trafiği ve insanların hayatlarını tehlikeye attı. Ellerinde meşalelerle yolu kapatan gençleri kaydeden vatandaşlar, bu kişilerin cezasız kalmaması konusunda da temennide bulundu. Yolu trafiğe kapatan gençlerin bir alt geçitte arkası arkaya havaya ateş ettiği veya ses bombası kullandığı iddia edildi. Hem gürültü kirliliğine sebep olan hem de tabanca ile tehlikeye davet çıkaran gençlerin bu hareketi büyük tepki çekti. (AÇ-

