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Bursa'da yokuş aşağı ilerleyen kamyon devrildi
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da yokuş aşağı ilerleyen kamyon devrildi

Bursa'da yokuş aşağı ilerleyen kamyon devrildi

devrilen kamyondan detaylar

( BURSA ) BURSA

Tahkikat Jandarma Sağlık Ekipleri Trol 


- Yenişehir'den İznik istikametine yokuş aşağıya ilerleyen kamyon virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, öğleden sonra saat 14:00 sıralarında Yenişehir İznik yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre viraja giren kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol kontrollü şekilde akışı sağlandı. kamyon sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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