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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu

Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu

-Şelale drone görüntüleri

Sağanak Yağış Şelale Abrin Allah Şahit 

--Ziyaretçilerden röp.
--Genel detaylar

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve Uludağ'ın zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 15 metrelik şelale oluştu. Geyikli Baba Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu Babasultan köyünde günlerdir etkili olan sağanak yağış ile birlikte Uludağ'ın zirvelerindeki karlar da eriyince şelale oluştu. Metrelerce yükseklikten düşen su, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Daha önce böyle bir şelalenin olmadığını söyleyen köylüler, hem şaşırdı hem sevindi. Babasultan Köyü Muhtarı Fahri Çelik, şelalenin yoğun yağışların ardından oluştuğunu söyledi.

Çelik, "Ben doğduğumdan beri bu köydeyim, ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Oluşan bu şelale köyümüze güzellik kattı. İnşallah arkası kesilmez ve devamlı akar.” dedi.
Şelalenin oluştuğunu duyan köylüler, heyecanla yeni oluşan şelaleyi görmeye gelip fotoğraflarını çekiyorlar. Köyünde şelalenin oluştuğunu duyan Serkan Yeşil, ”Son birkaç gündür köyümüzde bu şelale oluşmuş. Normalde ben köyde yaşamıyorum ama bu olay beni çok şaşırttı ve gelip bu güzelliği görmek istedim. İnşallah sonu gelmez” dedi.
(ET-İHS)
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