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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da yoğun sis...İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da yoğun sis...İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Olay yeri

Jandarma 

-yaralının ambulansa taşınması
-detaylar

( BURSA - EK) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun sis sebebiyle aynı yönde seyreden iki tır çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Sis ve kaza sebebiyle Yenişehir İznik karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenişehir İznik karayolunda sis sebebiyle kaza meydana geldi. İznik yönüne giden Y.A. idaresindeki 50 ABN 975 plakalı tır ile aynı yönde seyreden H.I. yönetimindeki 16 AEN 038 plakalı tır çarpıştı.Kazada 16 plakalı tırın sürücüsü H.I. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulansıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ve yoğun sis sebebiyle karayolu jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı. Diğer sürücü Y.A ise kazayı yara almadan atlattı.
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