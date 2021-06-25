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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da YKS’ye girecek öğrencilere kütüphanede sürpriz konser

Bursa’da YKS’ye girecek öğrencilere kütüphanede sürpriz konser

Öğrencilerden detaylar

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-müzisyenlerden detaylar
-Başkan Oktay Yılmaz detayları
-Başkan Oktay Yılmaz röportajı

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- Hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesi Bursa’da Yıldırım Belediyesi Uyumayan Kütüphanesi'nde öğrencilere sürpriz moral konseri düzenlendi.
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kahve ikram ettiği öğrencilerin sınav heyecanına ortak oldu. Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik konser düzenlendi.
Öğrencilerin ders çalıştıkları esnada Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve müzisyenler kütüphaneye şarkılar söyleyerek girdi. Şaşıran öğrenciler, daha sonra şarkılara eşlik ederek, kısa süreliğine de olsa sınav stresinden uzaklaştı. Öğrencilere kahve ikramının ardından kitap ve hediyeler takdim edildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediyeler genelde şehirlerin imarları ile ilgilenir ama bizi şehir dediğimiz zaman aklımıza insanımızın kendisi geliyor. Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz geliyor. Bu dönemde Yıldırım’a önemli bir kültür merkezi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizi kazandırmıştık. Buraya yaklaşık ayda 10 bin giriş oluyor. Gençlerimiz burada geleceğe üniversiteye hazırlanıyor. YKS sınavına da son 2 gün kaldı. Gençlerimiz harıl harıl ders çalışırken, bizde onlara kahve molası verelim istedik. Kahvelerini gitar eşliğinde yudumlarken, şarkılar söyledik ve heyecanlarını bir nebze yatıştırmak adına böyle bir etkinliğe imza attık. Ben tüm gençlerimize YKS ve hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Bu kütüphaneye ilginin çok yoğun olmasından dolayı hemen ikinci bir kütüphane yapma kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitesi’nin yakınında 3 bin metrekarelik alanda yeni bir kütüphanenin tasarımlarını gerçekleştirdik. Projemiz tamamlandı. Birkaç ay içinde inşa sürecine başlayarak Yıldırım’a ikinci kütüphanemizi kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

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