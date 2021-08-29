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Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı

Yangından görüntü

Yıldırım Düştü Ormanlı Yıldırım Düşmesi Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinin 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamoluk mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamoluk mahallesi'ne 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye,Buski ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
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