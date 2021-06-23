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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

- Taksicinin darp edilmesi, mahallelinin sokağa dökülmesi, polis müdahalesi

( BURSA ) - BURSA

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Sağlık Ekibi Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Bursa'da yayaya çarpan taksici mahalleli tarafından darp edilirken, o anlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz akşam merkez Osmangazi ilçesi Emek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında seyir halindeyken önünü çıkan yayaya çarpmasının ardından mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri mahalleliyi zor sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (HG-
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