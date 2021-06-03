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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da yavru karga su oluğundan böyle kurtarıldı

Bursa’da yavru karga su oluğundan böyle kurtarıldı

karganın sıkıştığı oluğun sökülmesi

Irak Yağmur Suyu Trol 

-kargadan detay
-ekiplerden detaylar
-kurtarma anından detay
-montajtunele gönderilecek

( BURSA ) -- Bursa’da yağmur oluğuna sıkışan karga kurtarıldı BURSA

- Bursa’da Osmangazi Belediyesi merkez binasının yağmur suyu oluğuna sıkışan karga ekipler tarafından kurtarıldı. Osmangazi Belediyesi merkez binasının yağmur suyu oluğuna sıkışan karga, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Tedavisi yapılan karga, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Sabah saatlerinde Osmangazi Belediyesi’nin merkez binasındaki yağmur suyu oluğuna giren karga, oluktan aşağı kayınca sıkışıp kaldı. Karganın bağırışlarını duyan belediye personeli, durumu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan kargayı dakikalar içerisinde kurtardı. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülen karga, sağlık kontrolünden geçti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen karga, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. (SD-Y)
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