Bursa’da yaşanan toprak kayması sonucu 7 binadan 60 daire tahliye edildi

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( BURSA ) BURSA



- Bursa’da meydana gelen toprak kayması sonucu 7 binadan 60 daire boşaltıldı. Evine giremeyen vatandaşlar AFAD tarafından misafir edilecek. Bursa'da tarihi tophane surları ve hisarının bulunduğu mahallede toprak kayması meydana geldi. İlk bilgilere göre bazı binaların hasar gördüğü bu binalarda oturan vatandaşların polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde 7 binada 60 daire ve işyerleri tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre Kavaklı Mahallesi'nde Üftade Hazretleri'nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 5 metrelik bir alanda toprak kayması yaşandı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, toprak kayması sebebiyle hasar gören bir binadaki vatandaşlar olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede güvenlik şeridi oluşturulurken aynı sokakta bulunan diğer bina sakinleri de güvenlik amaçlı evlerini boşalttılar. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerde kaymanın yaşandığı alanda çalışmalara başladı.

Ayrıca toprak kaymasının yaşandığı yere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan gelerek incelemelerde bulundular. (SD-



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