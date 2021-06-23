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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da yaralıya şemsiyeli yardım

Bursa'da yaralıya şemsiyeli yardım

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Kamera Trol 

-şemsiyeli koruma

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye göre, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Suat A. (30) yönetimindeki 16 KLJ 78 motosiklet, yanında seyir halinde olan sürücü Memet G. (34) yönetimindeki 16 KBS 65 plakalı otomobilin aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 34 DSL 07 plakalı otomobile çarptı. Otomobile saplanan motosiklet üzerinden düşen sürücü ve eşi Fazilet A. (28) ağır yaralandı. Şemsiyeli Müdahale Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis Ambulansları sevk edildi. O sırada duyarlı bir vatandaş, işyerinden aldığını şemsiye ile yaralıyı güneşten korudu. Yaralı sürücü ve eşi olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (HG-
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