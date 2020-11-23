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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 589 adet hap ele geçirildi

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 589 adet hap ele geçirildi

Zanlının emniyetten çıkarılması

( BURSA ) - BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 


- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 589 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda N.A. isimli bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucu yeşil reçeteye tabi 2 bin 589 tane hap ele geçirildi. Şüpheli N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HG-MŞ)
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