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Bursa'da yangın paniği
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da yangın paniği

Bursa'da yangın paniği

yangın ve söndürme çalışmalarından detaylar

( BURSA ) - BURSA

Yangın Paniği Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 


- Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Ortaköy mahallesinde bulunan iki katlı evin 2. katında yangın çıktı. Sabah 07.00 sıralarında Ortaköy mahallesi 4259. Sokakta bulunan Özay Sütçü'ye ait 2 katlı evin 2. katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (SBA-
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