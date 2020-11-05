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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

gökkuşağı görüntüsü

Tarım Kamera Meteoroloji Gökkuşağı Cep Telefonu 

-Orhangazi İznik gölü kenarında gökkuşağı görüntüsü
-Gökkuşağı fotoğrafları

( BURSA )- Karacabey ve Orhangazi ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı vatandaşlarca kaydedildi BURSA

- Bursa'da yağmur sonrasında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bursa'nın Orhangazi ve Karacabey ilçesinde yağmur yağışı tarım alanları için can suyu oldu. Yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökkuşağı da oluştu. Oraya eşsiz görüntüler çıkarken vatandaşlar da cep telefonu ve kameralarıyla o anları görüntüledi. Gökkuşağının oluşması, bilimsel bir açıklama ile tanımlanmıştır. Gökkuşağı; güneş ışınlarının kırılıp oluşturduğu, yedi ayrı renkli bir görüntü olarak biliniyor. Gökyüzünde ortaya çıkan bu görünüm meteoroloji olayı şeklinde tanımlanıyor. (AU-İHS)
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