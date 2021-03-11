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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

-Kaza yapan araçlar detay

İlk Müdahale Polis Sağanak Yağış Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Yolu temizleyen işçiler detay
--Olay yeri detay

( BURSA ) BURSA

- Kestel'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen bir araç da yolun kaygan olması sebebiyle duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, biri çocuk iki kişi ise hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sularında Kestel otobanı Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Yağmur yağışı sebebiyle 26 GD 326 plakalı aracın sürücüsü Neşe K. aracın kontrolünü kaybederek bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ergün K. kontrolündeki 16 JIZ 39 plakalı araç, kayganlaşan yol sebebiyle kaza yapan otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 26 GD 326 plakalı araçta bulunan ve hafif yaralanan anne ve çocuğu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu maddi hasar oluşan 2 araç da çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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