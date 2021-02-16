Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da voleybol takımını taşıyan otobüs böyle kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da voleybol takımını taşıyan otobüs böyle kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

-Kaza anı güvenlik kamerası

Voleybol Takımı Polis Tahkikat Kamera Güvenlik Kamerası 

--Kazaya karışan araçlar

( BURSA )- Voleybolcuları taşıyan otobüs cipe arkadan çarptı, cipteki 3 kişi yaralandı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı oyuncularını taşıyan otobüs, önünde seyreden cipe çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralanırken, sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Yarın oynayacakları maç için yola çıkan Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımını taşıyan Salih Büyükışıklar (43) idaresindeki 03 AJ 888 plakalı otobüs, İnegöl ilçesinin Eskikaracakaya Mahallesinde önünde seyrederken aniden fren yapan 43 HK 083 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cip savrularak yoldan çıktı. Kaza sonucu cipin sürücüsü İsmail Ceylan (45) ile yanında bulunan annesi Fatma Ceylan (64) ve Rana Ceylan (19) yaralandı. Otobüsteki sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Araçta sıkışan 3 yaralı olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sporcular başka bir otobüsle İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. (AK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı