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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da viyadüğün ortasındaki boşluktan aşağıya düşen adam hayatını kaybetti

Bursa’da viyadüğün ortasındaki boşluktan aşağıya düşen adam hayatını kaybetti

ölen adamdan detay

Polis Kimlik Tespiti Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sağlıkçı 

-polis ekipleri detayı
-sağlıkçıların detayı
-viyadükten detaylar
-yoldan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’daki çevre yolunda viyadüğün ortasındaki boşluktan aşağı düşen talihsiz adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Bursa Yıldırım ilçesi Samanlı kavşağında bulunan viyadükten karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi henüz belirlenemeyen bir adam elindeki çuvalla boşluktan aşağı düştü. 50’li yaşlardaki talihsiz adamı yerde gören sürücüler 112 ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Polis ölen kişinin kimlik tespiti ve nasıl düştüğünü araştırıyor. (SD-
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