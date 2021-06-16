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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da virajı alamayan kamyon şarampole yuvarlandı

Bursa'da virajı alamayan kamyon şarampole yuvarlandı

Devrilen kamyon ve çevredekilerin yardımı, kaza yeri

( BURSA ) - BURSA

İlk Müdahale Tahkikat Jandarma 


-. Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Orhaneli yolunun Yörükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayganlaşan yolda Mustafa Y. idaresindeki 16N 8239 plakalı boş çilek kasası yüklü kamyon şarampole uçtu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. (HG-MŞ)
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