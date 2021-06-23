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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da villada patlama; 1 yaralı

Bursa’da villada patlama; 1 yaralı

-Olay yeri detay

Doğalgaz İlk Müdahale Polis 

--Villadan detay

( BURSA - 1) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir villada patlama meydana gelirken, bir kişi yaralandı. Göynüklü Mahallesindeki bir villada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama oldu. Savaş alanına dönen villada kiracı olarak yaşayan Levent Y. hafif şekilde yaralandı. Patlamanın sesi ve şiddetiyle büyük korku yaşayan komşular ise polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekiplerine haber verdi. Vücudunda yanıklar oluşan kiracı olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından Bursagaz ekipleri patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı. (AK-MŞ)
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