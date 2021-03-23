Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

BARINAK

Yavru Köpek Köpek Efes Harekete Geç Zabıta 

-KÖPEKLER
-MAMA VERİLEN KÖPEKLER
-RÖP.
-DETAYLAR

( BURSA )- Boğazı çamaşır ipiyle bağlanan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı BURSA

- Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölümden kurtarıldı. Sürekli havlaması ile dikkat çeken köpeği, zabıta ekipleri barınağa götürdü.Bursa'nın İznik ilçesinde yavru köpek boynundan çamaşır ipiyle bağlayarak 10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğunda ölüme terk edildi. Köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması vatandaşları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü. Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement