Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da vahşet...Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu

Bursa'da vahşet...Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu

yunus balığından görüntü

Zıpkın Yunus Balığı Sahil Güvenlik Zabıta Hayvan 

-röportaj
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da başından vurulmuş yavru yunus sahile vurdu. Başında delik olduğu görülen yavru yunus balığı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesindeki Beyaz Kayalar sahilinde kıyaya vuran yavru yunus balığını fark eden çevredeki vatandaşlar sahil güvenlik ve belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Veteriner eşliğinde yapılan kontrolde yavru yunus baylığının başından vurulmuş olduğu belirlendi. Sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan kıyıya vuran ölü yavru yunus balığını fark edip ekiplere ihbarda bulunan Nuray Kuru, "Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı